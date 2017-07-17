15:51, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Eski Kudüs'e 4 gündür uygulanan giriş yasağı kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine cuma gününden beri devam eden giriş yasağı bugün kaldırıldı.

Etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine cuma gününden beri İsrail güçleri giriş çıkışlara izin vermiyordu. Şehrin tüm giriş kapılarını tutmuş ve bölgede ikamet edenler dışında kimseyi içeri sokmuyordu.

Öğleden sonra bu yasağın kalktığı gözlendi. Şuan itibariyle Filistinliler şehre girebiliyor, ancak kapılara kurulan dedektörleri protesto ederek Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddediyor. Şehrin kapılarında ve sokaklarında çok sayıda İsrail polisi ise hazır bekliyor.

Aksa'yı korumakla görevli muhafızların da arasında olduğu Kudüs İslami Vakıflar Dairesi görevlileri de iki kapının girişine yerleştirilen metal arama dedektörlerinden geçerek mescide girmeye karşı çıkanlar arasında yer alıyor.

Namazları Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert bir şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.