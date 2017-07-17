15:56, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

AB'den sığınmacı engelleme adımı





AB, sığınmacı akışını kesmek için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurma kararı aldı. AB Konseyi, Akdeniz'den İtalya’ya yönelik sığınmacı akışını engellemek için Libya’ya yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, yaptırım kararının insan kaçakçılarının iş modellerine engel olmak amacıyla alındığına dikkat çekilerek, AB ülkelerinden Libya’ya şişme bot ve deniz motorlarının ihraç edilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Son dönemde, yoğunluklu olarak Sahraaltı Afrika kökenli mülteciler, merkez Akdeniz yolunu kullanarak İtalya'ya ulaşıyor. AB, özellikle Libya üzerinden İtalya’ya ulaşan bu göç yolunu kapatmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece 2017'’nin ilk yarısında 80 binin üzerinde mülteci deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 2 bin kişi açık sularda hayatını kaybetti. İtalya’da mülteci merkezlerindeki toplam kalan sayısı da 200 bini aştı.

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