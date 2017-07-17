16:40, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

IKBY'de referandum tartışmaları devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Kürt yetkililerle tartışmalı "bağımsızlık referandumunu" görüştüğü belirtildi.

IKBY İş ve Sosyal Politikalar Bakanı Muhammed Havdiyani yaptığı açıklamada, dün başkent Bağdat'tan Erbil'e gelen Mescidi ve beraberindeki heyetin IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Politbüro üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Havdiyani, dün basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşmede "İran'ın şiddetle karşı çıktığı bağımsızlık referandumu" konusunun ele alındığını aktardı.

IKBY Referandum Yüksek Heyet Konseyi'nde yer alan ve aynı zamanda Yekgırtu Başkanlık Konseyi Üyesi olan Havdiyani, İranlı Büyükelçi Mescidi'nin Yekgırtu'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşme sırasında direkt, İran'ın karşı çıkıp yapılmasını uygun görmediği referanduma değinen Mescidi, zararlı çıkabileceğimizden söz etti. Mescidi, İran'ın bu konudaki net tavrını ve fikrini bir kere daha beyan etti."

Her ülkenin referandum konusunda faklı görüşlere sahip olduğunu dile getiren Havdiyani, İran'ın da kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak referanduma karşı çıkmasını bu ülkenin doğal bir hakkı olarak gördüklerini ifade etti.

Öte yandan İran Devrim Muhafızlarına ait internet sitesinde yer alan habere göre İran'ın Meşhed kentinde Kara Kuvvetleri'ndeki komutanlarla bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, IKBY'de bağımsızlık referandumu kararı alınması nedeniyle Kürt yetkilileri eleştirdi. Söz konusu referandumun, Irak'ın komşuları tarafından kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirten Bakıri, Irak'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün, bölgedeki tüm grup ve mezheplerin yararına olacağını söyledi.

KYB POLİTBÜRO ÜYELERİ TAHRAN'DA

IKBY'deki yerel medyada yer alan haberlere göre, KYB Politbüro üyelerinden meydana gelen bir heyet dün İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Heyetin İran'la referandum meselesini görüşeceği belirtildi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani de 8 Temmuz'da İran'a giderek Meclis Başkanı Ali Laricani ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti.