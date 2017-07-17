16:48, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Afganistan'da NATO uçakları Taliban mevzilerini bombaladı



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NATO uçakları ve Afgan askeri ortak bir operasyonla Taliban üyelerine saldırı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'daki NATO kuvvetlerine ait uçaklar, ülkenin güneyindeki Taliban mevzilerini bombaladı. Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, NATO uçaklarının, Taliban kontrolündeki Naveh ilçesinde bulunan örgüt merkezini bombaladığını söyledi. Hava operasyonuna Afgan güvenlik güçlerinin karadan destek verdiğini ifade eden Zuvak, 25 Taliban üyelerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Zuvak, operasyon sayesinde ilçenin birçok bölgesinin örgütün kontrolünden geri alındığını ve operasyonun sürdüğünü kaydetti. Taliban ise operasyon sırasında çıkan çatışmada 11 askerin öldürüldüğünü iddia etti. Helmand'ın Naveh ilçesi geçen sene Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

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