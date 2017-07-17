17:20, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

PKK/PYD ve ÖSO arasında çatışma





Halep'in Tel Rıfat ile Azez ilçeleri arasındaki Ayn Dakna köyü çevresinde, öğle saatlerinde ÖSO ve PKK/PYD arasında çatışma çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in Tel Rıfat ile Azez ilçeleri arasındaki Ayn Dakna köyü çevresinde, öğle saatlerinde ÖSO ve PKK/PYD arasında çatışma çıktı. Örgüt, Azez ilçesine bağlı Kel Cibrin köyüne havan toplarıyla saldırdı. Havan toplarının düştüğü köyde maddi hasar meydana geldi. İki taraftan da kayıpların olduğu çatışmalarda yaralanan muhaliflerden bazıları Türkiye'deki hastanelere kaldırıldı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Azez'e düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 sivilin öldüğü, 4 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti. Ayn Dakna köyü, Şubat 2016'dan bu yana terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

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