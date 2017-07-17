17:57, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

İngiltere'de camide "şüpheli" yangın





Manchester'da bir camide çıkan yangında büyük çaplı hasar medyana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manchester'da bir camide çıkan yangında büyük çaplı hasar medyana geldi. İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bulunan Nasfat İslam Merkezi'nde dün gece çıkan yangında, merkez bünyesindeki caminin büyük hasar gördüğü bildirildi. Yerel polis teşkilatından yapılan açıklamada, yangının "şüpheli" bulunduğu ve çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Nasfat İslam Merkezi yetkilisi Monsurat Adebanjo-Aremu da sosyal medyada paylaştığı video mesajında, caminin yarısının yangında tamamen zarar gördüğünü söyledi. Nasfat İslam Merkezi, 2014'te kapısına domuz kafası atılması ve camiye ait bir minibüsün kundaklanmasıyla gündeme gelmişti. Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de son 3 ayda Londra ve Manchester'da yaşanan 3 terör saldırısının ardından İslamofobik nefret suçu ülke genelinde arttı. Londra Belediyesinin verilerine göre de 2017'nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 İslamofobik nefret suçu işlenirken, 3 Haziran'da Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından bu sayı 20'ye çıktı. Ülkede son dönemde yaşanan en kanlı İslamofobik saldırı 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Beyaz bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

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