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20:03, 15 Eylül 2017 Cuma
Amerika
Güncelleme: 12:49, 15 Eylül 2017 Cuma

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Trump'tan nefret grupları karşıtı karar
Trump'tan nefret grupları karşıtı karar
Foto: Arşiv

ABD Başkanı, beyazların üstünlüğünü savunanları, neo-Nazileri ve diğer grupları kınayan bir karara imza attı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, beyazların üstünlüğünü savunanları, neo-Nazileri ve diğer grupları kınayan bir kararı imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın kararı imzalamasına dair yapılan açıklamada, "Amerikalılar olarak, Charlottesville'deki son şiddet olaylarını kınıyor, nefret, bağnazlık ve nefretin her türlüsüne karşı çıkıyoruz." ifadesine yer verildi.

Trump, ABD vatandaşlarını "onları bir araya getiren sevgi ve sadakat bağlarını yeniden keşfetmeye" çağırdı.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 14 Ağustos Cumartesi günü toplanan aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüşün karşıt gruplarca protesto edilmesi sırasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşıt grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.



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