13:05, 15 Eylül 2017 Cuma

Diyarbakır'da 19 kişiye ByLock gözaltısı



Foto: Arşiv

Diyarbakır'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları ve kentte ikamet ettikleri belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan 19'u gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 53 adet bir dolarlık banknot ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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