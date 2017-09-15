Diyarbakır'da 19 kişiye ByLock gözaltısı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları ve kentte ikamet ettikleri belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda zanlılardan 19'u gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 53 adet bir dolarlık banknot ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı - 8" uygulaması sonucunda, 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 20 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı
Yüksekova'da düzenlenen hava destekli operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Denizli merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çanakkale Boğazı,çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Başbakan Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili,"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur." dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin ise Yıldırım, "Bu yargının işidir" ifadelerini kullandı.
"Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari sanık Gülen'in de aralarında bulunduğu davada, 12 tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, 33 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma 6 Kasım'a ertelendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi
Dışişleri'nden "Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler, İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır." açıklaması yapıldı
Diyarbakır'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekiplerince son 5 yılda denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi
Denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla gemilerden kaynaklı yasa dışı boşaltımlara yönelik denetimler kapsamında 335 gemiye 6,2 milyon lira ceza uygulandı
Şehir Hatları, 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı