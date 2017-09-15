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Güncelleme: 13:28, 15 Eylül 2017 Cuma

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Brezilya Devlet Başkanı Temer'e yeni suçlama
Brezilya Devlet Başkanı Temer'e yeni suçlama

Brezilya'da Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, Devlet Başkanı Michel Temer hakkında "adaleti engelleme" ve "suç örgütüne liderlik etme" suçlamasıyla Federal Yüksek Mahkemeye yeni bir dava dilekçesi sundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot'un hazırladığı dilekçede, Devlet Başkanı Michel Temer'in yanı sıra Temer’in Brezilya Demokratik Hareket Partisine (PMDB) üye bakanlar Eliseu Padilha ve Moreira Franco, eski bakanlar Henrique Eduardo Alves ve Geddel Vieira Lima, eski milletvekili ve Meclis Başkanı Eduardo Cunha, eski milletvekili ve Temer’in eski danışmanı Rodrigo Rocha Loures'in de adı geçiyor. 

Temer hakkında "adaleti engelleme" ve "suç örgütüne liderlik etme" suçlamasında bulunan Janot dilekçesinde, söz konusu kişilerin devlet petrol şirketi Petrobras, devlet elektrik şirketi Furnas, devlet bankası Caixa Economica, Ulusal Entegrasyon Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi gibi birçok kamu organında rüşvet karşılığı yasa dışı eylemlerde bulunduklarını ileri sürdü. Janot, suç örgütünün kamu kurumları aracılığı ile en az 587 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 187 milyon dolar) topladığını ileri sürdü.

Dilekçede JBS şirketi sahiplerinden Jeosley Batista ile şirketin eski yöneticisi Ricardo Saud da adaleti engellemekle suçlanıyor.

Batista ve Saud, Başsavcılık ile daha önce imzaladığı anlaşmayla şikayet edilmeme ve hapse girmeme güvencesi almıştı. İş adamlarının ceza anlaşmasının koşullarına uymadıklarının anlaşılması üzerine Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, Batista hakkında tutuklama emri çıkartarak sözleşmesini askıya almıştı.

Başsavcı Janot, temmuz ayında Devlet Başkanı Temer'i pasif yolsuzlukla suçlamış ancak ağustos ayında meclise gelen dosya, milletvekillerinin oylaması sonrası düşmüştü.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, Janot'un sunduğu yeni dosyayı meclise gönderme kararı alırsa dava açılması için milletvekillerinin üçte ikisinin onayı gerekecek. Meclisten onay çıkması durumunda da dosya, yüksek mahkemenin 11 yargıcının önüne gidecek. Yargıçların dava açılmasını kabul etmeleri durumunda Temer, 180 gün süreyle başkanlık görevinden alınacak.

Brezilya anayasasına göre, Temer’in suçlu bulunması halinde yeni devlet başkanı parlamentonun iki kanadında yapılacak oylamayla belirlenecek.



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