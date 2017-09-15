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20:04, 15 Eylül 2017 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 13:41, 15 Eylül 2017 Cuma

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'İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler konuşlandırılacak'
'İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler konuşlandırılacak'

Dışişleri'nden "Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler, İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır." açıklaması yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu 6. Astana toplantısında Türkiye'nin, İdlibçatışmasızlık bölgesine ilişkin müzakere süreci boyunca, muhalefetin garantörü sıfatıyla sahadaki muhalif grupların yaklaşım ve değerlendirmelerini de dikkate alarak mutabakatın hayata geçirilmesinde belirleyici rol oynadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulma yolundaki gayretleri desteklemek üzere 30 Aralık 2016'da ülke genelinde ilan edilen ateşkesi tahkim etmek ve bu çerçevede Suriye'de çatışan taraflar arasında benimsenebilecek güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere düzenlenen Astana toplantıları çerçevesinde 4 Mayıs'ta, Suriye'nin çeşitli noktalarında çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının kararlaştırılmış olduğu anımsatıldı.

Bu doğrultuda imzalanan muhtırada öngörülen İdlib vilayeti ve civarını kapsayan çatışmasızlık bölgesinin, 14-15 Eylül tarihlerinde yapılan 6. Astana toplantısında ilan edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Astana toplantılarının üç garantör ülkesi arasında sağlanan mutabakat uyarınca, söz konusu üç ülkeden gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır. Gözlemci kuvvetlerin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olabilecek ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştır. Gözlemci kuvvetlerin faaliyetlerinin eşgüdümü, üç garantör ülke arasında oluşturulacak Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından sağlanacaktır.

Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesine ilişkin müzakere süreci boyunca, muhalefetin garantörü sıfatıyla sahadaki muhalif grupların yaklaşım ve değerlendirmelerini de dikkate alarak mutabakatın hayata geçirilmesinde belirleyici rol oynamıştır."

İdlib çatışmasızlık bölgesinin ilan edilmesinin, Suriye'de sahada yaşanan gerginliğin azaltılması amacıyla mayıs ayında imzalanan muhtıranın hayata geçirilmesindeki son aşamayı teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "İmzalandığı günden itibaren sahada yaşanan ateşkes ihlallerinin sayısında önemli düşüş sağlayan muhtıra, bu son gelişmeyle Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Cenevre'de yürütülmekte olan siyasi sürecin ilerletilmesi için sahada gerekli koşulların hazırlanmasına önemli katkıda bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Suriye ihtilafının ancak siyasi çözümle sona erdirilebileceğine inanan Türkiye'nin, Astana toplantıları sayesinde kaydedilen bu ilerlemenin sağladığı ivmeyi, Cenevre toplantılarıyla Suriye'de ilerletilmeye çalışılan siyasi geçiş sürecine verdiği güçlü destekle sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.



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