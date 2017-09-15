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Güncelleme: 13:56, 15 Eylül 2017 Cuma

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Hakkari'de PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Hakkari'de PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Foto: Arşiv

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Eylül günü ilimiz Yüksekova-Şemdinli karayolunda yol arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucuları tarafından ilimiz Yüksekova ilçesi Demirkonak köyü Dara-2 Köprüsü mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış vaziyette 2 adet küçük tüp ile desteklenmiş bir adet uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



İlgili Konular PKK operasyonu
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