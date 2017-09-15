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Güncelleme: 14:22, 15 Eylül 2017 Cuma

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'Selam Tevhid'de kumpas' davasında ara karar
'Selam Tevhid'de kumpas' davasında ara karar
Foto: Arşiv

"Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari sanık Gülen'in de aralarında bulunduğu davada, 12 tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, 33 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma 6 Kasım'a ertelendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklarFetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 33'u tutuklu 81 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların, 3 ay süreyle avukatlarıyla görüşmelerinin teknik cihazla kayıt altına alınmasına, bir görevli bulundurulmasına ve görüşmelerin sınırlandırılabilmesine ve sanık ile avukat arasındaki belge-bilgilere el konulabilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, 11 Eylül Pazartesi günü başlayıp 4 gün sıralı yapılan ve dün akşam sona eren kapalı duruşmalara, eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu 20 tutuklu sanık, başka suçtan tutuklu 2 sanık, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan 8 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanığın katıldığı öğrenildi.

Duruşmalara ayrıca müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in avukatı Hatice Özay ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in avukatı İzel Kibar'ın da katıldığı belirtildi.

Duruşmada tutuklu 2 sanığın savunmasıyla diğer tutuklu sanıklar ve avukatların talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Altıntaş, Ensar Doğan, Erkan Ünal, Gafur Ataç, İsa Ardıç, İsmail Yalınız, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Mehmet Kuru, Muhammed Kaya, Mustafa Uyanık, Necati Arslan, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Ramazan Avşaroğlu, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Ziya Yalabuk, Halil Akdeniz, Abdulkadir Ağır, Abdullah Şahin, Adem Demir, Ahmet Yurtsever, Bekir Enes Arı, Hasan Yüksek, Muhammet Yakup Acar, Murat Çobanoğlu, Mustafa Arsu, Mustafa Becerikli, Samet Sincar, Serhat Taner Doğan ve Mustafa Şahin'in tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmediği, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamına hükmeden heyet, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Heyet, FETÖ ile ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada gizli bilgi ve belge alışverişinin tespitine ilişkin ara karar doğrultusunda, aynı örgütle ilgili olduğu iddia olunan bu dosyanın tutuklu sanıklarının, cezaevinde avukat görüşü ile ilgili KHK'nın 6 maddesi uyarınca, "Görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.'' hükmünün 3 ay süreyle uygulanmasına karar verdi.

Duruşmaya çağrılmalarına rağmen mahkemeye gelemeyen ve henüz ifade vermemiş olan 12 tutuksuz sanık hakkında savunmalarının alınmasına yönelik yakalama kararının çıkarılmasına karar veren heyet, savunma yapmayan tutuklu sanıkların bir sonraki celse ifade vermelerini, aksi takdirde savunma yapmaktan kaçınmış sayılacakları ihtarını yaparak duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.



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"Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari sanık Gülen'in de aralarında bulunduğu davada, 12 tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, 33 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma 6 Kasım'a ertelendi
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