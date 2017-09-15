'Selam Tevhid'de kumpas' davasında ara karar

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklarFetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 33'u tutuklu 81 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların, 3 ay süreyle avukatlarıyla görüşmelerinin teknik cihazla kayıt altına alınmasına, bir görevli bulundurulmasına ve görüşmelerin sınırlandırılabilmesine ve sanık ile avukat arasındaki belge-bilgilere el konulabilmesine karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, 11 Eylül Pazartesi günü başlayıp 4 gün sıralı yapılan ve dün akşam sona eren kapalı duruşmalara, eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu 20 tutuklu sanık, başka suçtan tutuklu 2 sanık, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan 8 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanığın katıldığı öğrenildi.
Duruşmalara ayrıca müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in avukatı Hatice Özay ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in avukatı İzel Kibar'ın da katıldığı belirtildi.
Duruşmada tutuklu 2 sanığın savunmasıyla diğer tutuklu sanıklar ve avukatların talepleri alındı.
Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Altıntaş, Ensar Doğan, Erkan Ünal, Gafur Ataç, İsa Ardıç, İsmail Yalınız, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Mehmet Kuru, Muhammed Kaya, Mustafa Uyanık, Necati Arslan, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Ramazan Avşaroğlu, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Ziya Yalabuk, Halil Akdeniz, Abdulkadir Ağır, Abdullah Şahin, Adem Demir, Ahmet Yurtsever, Bekir Enes Arı, Hasan Yüksek, Muhammet Yakup Acar, Murat Çobanoğlu, Mustafa Arsu, Mustafa Becerikli, Samet Sincar, Serhat Taner Doğan ve Mustafa Şahin'in tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmediği, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamına hükmeden heyet, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.
Heyet, FETÖ ile ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada gizli bilgi ve belge alışverişinin tespitine ilişkin ara karar doğrultusunda, aynı örgütle ilgili olduğu iddia olunan bu dosyanın tutuklu sanıklarının, cezaevinde avukat görüşü ile ilgili KHK'nın 6 maddesi uyarınca, "Görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.'' hükmünün 3 ay süreyle uygulanmasına karar verdi.
Duruşmaya çağrılmalarına rağmen mahkemeye gelemeyen ve henüz ifade vermemiş olan 12 tutuksuz sanık hakkında savunmalarının alınmasına yönelik yakalama kararının çıkarılmasına karar veren heyet, savunma yapmayan tutuklu sanıkların bir sonraki celse ifade vermelerini, aksi takdirde savunma yapmaktan kaçınmış sayılacakları ihtarını yaparak duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.
İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı - 8" uygulaması sonucunda, 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 20 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı
Yüksekova'da düzenlenen hava destekli operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Denizli merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çanakkale Boğazı,çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Başbakan Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili,"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur." dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin ise Yıldırım, "Bu yargının işidir" ifadelerini kullandı.
"Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari sanık Gülen'in de aralarında bulunduğu davada, 12 tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, 33 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma 6 Kasım'a ertelendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi
Dışişleri'nden "Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler, İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır." açıklaması yapıldı
Diyarbakır'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekiplerince son 5 yılda denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi
Denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla gemilerden kaynaklı yasa dışı boşaltımlara yönelik denetimler kapsamında 335 gemiye 6,2 milyon lira ceza uygulandı
Şehir Hatları, 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı