15:31, 15 Eylül 2017 Cuma

Arakanlı sığınmacılar için zamana karşı yarış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın (Rohingya) acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye, Malezya ve Endonezya'nın zamana karşı yarıştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) göç kuruluşu IOM'nin Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinde Müslümanların yanan köylerinden yükselen dumanların Cox's Bazar bölgesinden açık şekilde görüldüğüne dikkat çekti.

Bölgedeki geçici kamplara akın akın gelen sığınmacıların sayısının 400 bine dayandığını anımsatan Millman, önümüzdeki günlerde bu dalganın azalacağına dair de bir işaret görmediklerine vurgu yaptı.

Millman, geçici kamplara ulaşan Arakanlı sığınmacıların acil gıda, temiz su, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için ev sahibi Bangladeş'in yanı sıra Türkiye, Malezya ve Endonezya'nın zamana karşı yarıştığını duyurdu.

KAMPTA 240 BİN ÇOCUK VAR

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcülerinden Marixie Mercado ise kampa ulaşan sığınmacı çocuk sayısını 36 bini 1 yaş altı olmak üzere 240 bin olarak açıkladı.

Mercado, ayrıca kamplarda 52 bin civarında hamile ve emzirme dönemindeki annenin olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"İhtiyaçlar sonsuz ve yaşanan acılar daha da derinleşiyor." diyen Mercado, kampa gelen pek çok çocuğun da ebeveynlerinden kopmuş olduğuna işaret etti.

Basın toplantısında söz alan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasereviç de yarından itibaren kamplarda bulunan 6-15 yaş arasındaki 150 bin çocuk için kızamık ve çocuk felci aşısı kampanyası başlatacaklarını dile getirdi.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, dün yaptığı açıklamada kamplarda, ailelerinden kopan çocuk sayısını bin 822 olarak tespit ettiklerini belirtmişti.