Arakanlı sığınmacılar için zamana karşı yarış

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın (Rohingya) acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye, Malezya ve Endonezya'nın zamana karşı yarıştığını bildirdi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) göç kuruluşu IOM'nin Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinde Müslümanların yanan köylerinden yükselen dumanların Cox's Bazar bölgesinden açık şekilde görüldüğüne dikkat çekti.
Bölgedeki geçici kamplara akın akın gelen sığınmacıların sayısının 400 bine dayandığını anımsatan Millman, önümüzdeki günlerde bu dalganın azalacağına dair de bir işaret görmediklerine vurgu yaptı.
Millman, geçici kamplara ulaşan Arakanlı sığınmacıların acil gıda, temiz su, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için ev sahibi Bangladeş'in yanı sıra Türkiye, Malezya ve Endonezya'nın zamana karşı yarıştığını duyurdu.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcülerinden Marixie Mercado ise kampa ulaşan sığınmacı çocuk sayısını 36 bini 1 yaş altı olmak üzere 240 bin olarak açıkladı.
Mercado, ayrıca kamplarda 52 bin civarında hamile ve emzirme dönemindeki annenin olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
"İhtiyaçlar sonsuz ve yaşanan acılar daha da derinleşiyor." diyen Mercado, kampa gelen pek çok çocuğun da ebeveynlerinden kopmuş olduğuna işaret etti.
Basın toplantısında söz alan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasereviç de yarından itibaren kamplarda bulunan 6-15 yaş arasındaki 150 bin çocuk için kızamık ve çocuk felci aşısı kampanyası başlatacaklarını dile getirdi.
UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, dün yaptığı açıklamada kamplarda, ailelerinden kopan çocuk sayısını bin 822 olarak tespit ettiklerini belirtmişti.
AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım kararı aldı
Uluslararası Göç Örgütü, bu yılın başından 13 Eylül'e kadar Akdeniz'de 2 bin 550 sığınmacının hayatını kaybettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’daki saldırıyla ilgili sosyal medya mesajına cevap verdi
IKBY Başkanı Barzani, "Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." dedi.
Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Mitterrand dönemine ait Ruanda soykırımına ilişkin arşivlerin açılması talebini reddetti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki iki muhalefet partisi, siyasi krizden dolayı iki yıldır toplanamayan meclisin bugünkü açılış oturumuna katılmayacaklarını duyurdu
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan ihtilafın üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala bir çözüm bulunamamasını endişeyle takip ettiklerini söyledi
Aşiretler Bölgesi'ndeki bir eve İHA'dan fırlatılan füzelerle 3 Taliban üyesi öldürüldü.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti
Fransa'da 9 memur sendikası, hükümetin çalışma yasası reform paketini protesto amacıyla ülke çapında 10 Ekim'de grev düzenleme kararı aldıklarını duyurdu
BM, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye, Malezya ve Endonezya'nın zamana karşı yarıştığını duyurdu
Hamas sözcüsü Kanu, "Hamas'ın Kahire'de ofis açtığı yönünde medyada yer alan haberler asılsızdır." dedi
Paris'te Charlie Hebdo saldırısının ardından başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan bir askere bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi
Irak meclisinde, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden azletmek için imza toplandığı bildirildi
Myanmar'ın Arakan eyaletinin Bangladeş sınırına yakın bölgelerde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısıyla yakılarak yok edilen onlarca Müslüman köyüne dair uydu görüntüleri ortaya çıktı
Brezilya'da Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, Devlet Başkanı Michel Temer hakkında "adaleti engelleme" ve "suç örgütüne liderlik etme" suçlamasıyla Federal Yüksek Mahkemeye yeni bir dava dilekçesi sundu