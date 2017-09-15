Güncelleme: 15:46, 15 Eylül 2017 Cuma

Fransa'da memurlardan genel grev kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, 10 Ekim'de ülke çapında greve gideceğini bildirdi.

Fransa Memur Sendikaları Ortak Platformundan yapılan açıklamada, "Hükümetin memurlara yönelik reform planını protesto amacıyla ülkedeki tüm memur sendikalarının ortak kararıyla 10 Ekim'de genel greve gitme kararı" alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu reform paketindeki 200 bin memur istihdamının kesintiye uğraması, sigorta kesintileri, hastalık izninde ilk gün ödeme yapılmaması gibi değişiklikler nedeniyle hükümete grevle bir uyarı yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Le Figaro gazetesi de bazı memur sendikalarının, genel grev tarihi olarak, reform paketini protesto gösterilerinin yapılacağı 21 veya 23 Eylül'ü benimsediğini fakat çoğunluğun ayrı bir grev günü üzerinde anlaştığını yazdı.

Fransa'da daha çok özel sektörü ilgilendiren çalışma yasasında yapılan değişiklikler, 25 Eylül'de Ulusal Mecliste oylanacak.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE DE İŞ BIRAKMA VE YAVAŞLATMA KARARI

Çok sayıda sendika, değişiklikleri protesto amacıyla 12 Eylül'de ülke çapında gösteri düzenlemişti. Özel sektör çalışanları 21 ve 23 Eylül'de gösteriler için ülke çapında tekrar toplanacak.

Bu arada ulaşım sektörü de 25 Eylül'de ülke genelinde iş bırakma ve yavaşlatma kararı aldığını açıkladı.

Hükümete çalışma yasasındaki değişiklikleri geri alması çağrısında bulunan sendikalar, grev ve gösterilerin tekrarlanacağı mesajını verdi.

Maliye Bakanı Gerald Darmanin, 10 Ekim'de memur sendikalarını kabul ederek, memurlara yönelik reformlar hakkında bilgi verecek.

Memur sendikaları, daha çok özel sektörü ilgilendiren çalışma yasası reformundan sonra memur sektöründe de gündeme gelecek reformların hak kayıplarına neden olacağını savunuyor.