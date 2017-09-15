Güncelleme: 16:12, 15 Eylül 2017 Cuma

İşgal güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale



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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Yahudi işgal birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulunduğu bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında onlarca kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, Filistinli gençlerin ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

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