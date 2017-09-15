Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 18 gözaltı

Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Başbakan Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili,"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur." dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin ise Yıldırım, "Bu yargının işidir" ifadelerini kullandı.