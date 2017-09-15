Güncelleme: 16:38, 15 Eylül 2017 Cuma

ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı





Aşiretler Bölgesi'ndeki bir eve İHA'dan fırlatılan füzelerle 3 Taliban üyesi öldürüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram Yönetim Birimi'nde, ABD'nin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda üç Taliban üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölge emniyet yetkilileri, Afganistan sınırında, Kurram Yönetim Birimi'nde, ABD ordusuna ait İHA'dan bir eve iki füze fırlatıldığını belirtti. Yetkililer saldırıda, evdeki üç Taliban üyesinin öldürüldüğünü ifade etti. ABD'nin, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği İHA saldırısında, Afgan Talibanı lideri Molla Ahtar Mansur öldürülmüştü. Pakistan, ABD'nin kendi topraklarında yaptığı İHA saldırılarının, egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

İlgili Konular taliban pakistan ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.