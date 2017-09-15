Merkel: Katar krizi konusunda endişeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, Al Sani ile Körfez krizinin yanı sıra Libya ve Suriye konularını ele aldıklarını söyledi.
Katar'ın komşularıyla yaşadığı ihtilafta, herkesin kabul edebileceği bir çözümün bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, “İhtilafın başlamasından beri 100 gün geçmesine rağmen hala bir çözüm bulunamamasına endişeyle bakıyoruz. Aktörlerin bir masada oturmaları gerektiğini görüştük. Almanya bu ihtilafta taraf değil, ancak değerlerine uygun bir şekilde ihtilafın çözümüne katkı sağlamak istiyor." dedi.
Katar Emiri Al Sani'nin görüşmede, ihtilafın çözümüne yönelik ilerleme sağlanması için çaba sarf edeceğini vurguladığına işaret eden Merkel, kendisinin de ihtilafın çözümüne katkıda bulunmak için çok yönlü bağlantılarını kullanacağını, Kuveyt ve ABD’nin bu ihtilaftaki arabulucuk çabalarını desteklediğini kaydetti.
Merkel, bazı Arap ülkelerinin Katar’a verdikleri 13 maddelik talep listesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya "Bu ihtilafın, dünyada herkesin bu listeyi nasıl değerlendirdiğine ilişkin yorum yaparak çözüleceğine inanmıyorum. Her gün gazetelerde yer almayan görüşmelerin olmasını başarmamız lazım. Adil müzakere sonuçları pazar yerinde elde edilmez. Bu, sakin bir şekilde birbiriyle konuşarak ve adil uzlaşılar bularak elde edilir." karşılığını verdi.
Katar Emiri Al Sani de Merkel ile iyi ve başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Almanya’nın yaptığı çabalara teşekkür eden Al Sani, "Bu ihtilafı çözmek için Katar’ın masaya oturmaya hazır olduğunu görüştük.” dedi.
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