Güncelleme: 17:20, 15 Eylül 2017 Cuma

IKBY'de iki parti meclisin açılış oturumuna katılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Değişim) Hareketi sözcüsü Şoreş Hacı, partisinin resmi televizyonu KNN'ye yaptığı açıklamada, "Goran Hareketi olarak, 3 gün boyunca yapılan görüşmeler sonucu bugün yapılması planlanan meclis oturumuna katılmama kararı aldık." dedi.

Meclis oturumuna katılmama gerekçelerine dair Hacı, "İlk meclis oturumunda halkımızın kaderini ilgilendiren referandum meselesinin direkt olarak ele alınması meclis iç tüzüğüne aykırı olup, sağlıklı bir karar değildir." diye konuştu.

İslami Toplum Partisi (Komel) Grup Başkanvekili Mervan Gelali de yaptığı yazılı açıklamada, "Komel, siyasi partiler meclisin çalışma takvimi üzerine anlaşmaya varmadığı için bugün yapılacak oturuma katılmayacak." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, geçen pazartesi günü Yüksek Referandum Heyeti ile bir araya geldikten sonra meclisin 14 Eylül'de açılmasına karar verildiğini açıklamış ancak, Goran Hareketi'nin talebi üzerine açılış bugüne ertelenmişti.