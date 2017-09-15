Güncelleme: 17:39, 15 Eylül 2017 Cuma

Özel okul teşvik sonuçları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilerden ilk defa eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacakların özel okullara yerleştirme sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, eğitim ve öğretim desteği için özel okul tercihi yapan ve bu kapsamda özel okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 22 Eylül Cuma gününe kadar eğitim ve öğretim kapsamında yerleşmeye hak kazandıkları özel okula kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler, eğitim ve öğretim desteği haklarını kaybetmiş olacak. Kayıt yaptırmayan öğrenciler dolayısıyla boş kalan kontenjanlar için 25 Eylül'de aynı tercihler dikkate alınarak ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 29 Eylül'de tamamlanacak.

8 BİN 650 ÖZEL OKUL BAŞVURDU

2017-2018 eğitim öğretim yılı için eğitim ve öğretim desteğine 8 bin 650 özel okul ve 589 bin 515 öğrenci müracaat etti.

Bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören/görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Daha önceki yıllardan destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte 315 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmış olacak.

Eğitim öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan ve bir özel okula yerleşen öğrencilerin yerleştirilme işlemi Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğidoğrultusunda gerçekleştirildi.

Buna göre, değerlendirme kriterleri arasında öğrencinin bir önceki yıldaki başarı durumu, il ve ülke düzeyiyle ulusal düzeyde elde ettiği başarılar, ailenin aylık gelir düzeyi, ailede öğrenim gören toplam öğrenci sayısı, anne ve babanın hayatta olup olmadığı, birlikte ya da ayrı olma durumları, aile bireylerinin engellilik durumları ve ebeveynlerin harp veya vazife malullük durumları yer alıyor.

Bu kriterlere göre başvuru döneminde her öğrenci için yerleştirmeye esas olacak bir puan oluştu. Başvuruda oluşan puan üzerinden öğrencinin tercihleri dikkate alınarak, elektronik ortamda yerleştirme işlemi sistem tarafından gerçekleştirildi.

Öğrenciler adına özel okullara ödenmeye başlanan eğitim ve öğretim desteği miktarları, 2017-2018 öğretim yılı için okul öncesinde 3 bin 60 lira, ilkokulda 3 bin 680 lira, ortaokulda 4 bin 280 lira, ortaöğretim kurumlarında 4 bin 280 lira ve temel lisede 3 bin 680 olarak belirlendi.

Ücretler kasım ve şubat aylarında yüzde 35, haziranda yüzde 30 olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek.

Veliler, sonuçlara "ookgm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.