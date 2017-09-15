Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı hakkında FETÖ iddianamesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla iddianamedüzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün hazırladığı, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) isimli silahlı terör örgütünün yargı içerisindeki yapılanmasında Arslan'ın da yer aldığı ve YARSAV'da üstlendiği görevle örgütün amacı doğrultusunda eylemlerde bulunduğu kaydedildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt üyelerinin 2008'den itibaren YARSAV'a sızdığı, FETÖ yapılanmasında yer almayan YARSAV üyelerinin, örgütün YARSAV'da etkili olduğundan 15 Temmuz 2016'dan sonra haberdar oldukları ifade edilen iddianamede, Emine Ülker Tarhan'ın YARSAV'dan ayrılıp milletvekili seçilmesinin ardından YARSAV başkanlığına örgüt mensubu Arslan'ın seçildiği kaydedildi.
İddianamede, "2010 ve sonrasında yüksek mahkemelere üye olarak seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve Yargıtayda ciddi bir hakimiyet elde eden örgütün, Fetullah Gülen'in sohbet ve vaaz adı altında şifreli şekilde gönderdiği talimatlar ile Ekim 2014'te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye seçimleri öncesinde harekete geçtiği"ne yer verilerek bu kapsamda örgütün, 2008'de sızdığı ve bilahare ele geçirdiği YARSAV'ı, seçimlerin kazanılması için kullandığı ifade edildi.
Örgütün, o dönemde Yargıda Birlik Platformu adayları hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı yazı, yorum ve görüşler paylaşarak bu adayların itibarsızlaştırılması maksadıyla bilgi kirliliği yarattığı, hakim ve savcıları etkilemeye çalıştığı kaydedilen iddianamede, faaliyetlerinin birçoğunda gizliliği ön planda tutan örgütün, 2014'teki HSYK seçimlerine verdikleri önem nedeniyle deşifre olmayı göze alarak tüm il ve ilçeleri kapsayan adliye ziyaretleri, ev ziyaretleri ve yemek organizasyonları düzenledikleri, örgüt mensubu olmayan hakim ve savcıları ise hediyeler alarak etkilemeye çalıştıkları anlatıldı.
İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı - 8" uygulaması sonucunda, 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 20 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı
Yüksekova'da düzenlenen hava destekli operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Denizli merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çanakkale Boğazı,çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Başbakan Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili,"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur." dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin ise Yıldırım, "Bu yargının işidir" ifadelerini kullandı.
"Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari sanık Gülen'in de aralarında bulunduğu davada, 12 tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, 33 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma 6 Kasım'a ertelendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi
Dışişleri'nden "Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler, İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır." açıklaması yapıldı
Diyarbakır'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekiplerince son 5 yılda denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi
Denizlerdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla gemilerden kaynaklı yasa dışı boşaltımlara yönelik denetimler kapsamında 335 gemiye 6,2 milyon lira ceza uygulandı
Şehir Hatları, 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı