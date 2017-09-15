Güncelleme: 18:38, 15 Eylül 2017 Cuma

Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı hakkında FETÖ iddianamesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla iddianamedüzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün hazırladığı, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) isimli silahlı terör örgütünün yargı içerisindeki yapılanmasında Arslan'ın da yer aldığı ve YARSAV'da üstlendiği görevle örgütün amacı doğrultusunda eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt üyelerinin 2008'den itibaren YARSAV'a sızdığı, FETÖ yapılanmasında yer almayan YARSAV üyelerinin, örgütün YARSAV'da etkili olduğundan 15 Temmuz 2016'dan sonra haberdar oldukları ifade edilen iddianamede, Emine Ülker Tarhan'ın YARSAV'dan ayrılıp milletvekili seçilmesinin ardından YARSAV başkanlığına örgüt mensubu Arslan'ın seçildiği kaydedildi.

İddianamede, "2010 ve sonrasında yüksek mahkemelere üye olarak seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve Yargıtayda ciddi bir hakimiyet elde eden örgütün, Fetullah Gülen'in sohbet ve vaaz adı altında şifreli şekilde gönderdiği talimatlar ile Ekim 2014'te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye seçimleri öncesinde harekete geçtiği"ne yer verilerek bu kapsamda örgütün, 2008'de sızdığı ve bilahare ele geçirdiği YARSAV'ı, seçimlerin kazanılması için kullandığı ifade edildi.

Örgütün, o dönemde Yargıda Birlik Platformu adayları hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı yazı, yorum ve görüşler paylaşarak bu adayların itibarsızlaştırılması maksadıyla bilgi kirliliği yarattığı, hakim ve savcıları etkilemeye çalıştığı kaydedilen iddianamede, faaliyetlerinin birçoğunda gizliliği ön planda tutan örgütün, 2014'teki HSYK seçimlerine verdikleri önem nedeniyle deşifre olmayı göze alarak tüm il ve ilçeleri kapsayan adliye ziyaretleri, ev ziyaretleri ve yemek organizasyonları düzenledikleri, örgüt mensubu olmayan hakim ve savcıları ise hediyeler alarak etkilemeye çalıştıkları anlatıldı.