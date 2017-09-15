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08:03, 16 Eylül 2017 Cumartesi
Irak
Güncelleme: 21:45, 15 Eylül 2017 Cuma

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IKBY meclisi, referandum kararını yüzde 8 farkla kabul etti
IKBY meclisi, referandum kararını yüzde 8 farkla kabul etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı halk oylamasına sunma kararı yüzde 8 farkla parlamentoda onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

IKBY'deki referandum kararı, toplamda 111 milletvekilinden 65'inin katıldığı oturumda yüzde 8'lik bir farkla kabul edildi. Oturuma katılan milletvekilleri evet oyu kullandı. 

Aynı zamanda bu oylama sonucunda meclis, referandumun zamanında yapılması için IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nu görevlendirdiğini açıkladı. 

GORAN, KOMEL, BİZOTNAVA VE ITC OTURUMU BOYKOT ETTİ 

Referandum meselesinden önce siyasi krizin çözülmemesi ve uzlaşının sağlanmaması nedeniyle IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel), İslami Hareket Partisi (Bizotnava), Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Hristiyan Aşuri Demokrat Partisi oturumu boykot etti.

Meclis önünde basın açıklaması yapan Goran Hareketi Grup Başkanvekili Bırzo Mecid, meclisteki oturumun yasalara uygun olmadığını belirterek şunları ifade etti:

"Meclis'te yasalara aykırı bir şekilde oturum düzenlendi. KDP'nin kararıyla mecliste darbe yapılarak kapısına kilit vuruldu. Şimdi ise hiçbir uzlaşı ve yasal bir mekanizma olmadan meclisi açtılar. Bu, herhangi bir yasal dayanağı olmayan Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'na destek vermenin dışında bir şey değildir. Meclis, halkın iradesi yerine siyasi partilerin dayatmasına maruz kalmıştır." 

AA muhabirine konuşan ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise, "Referandumdan önce üzerinde görüşülmesi gereken başka meseler varken, keyfi bir şekilde meclis açılıp olağanüstü oturum yapıldı. Uzlaşının sağlanmadığı oturuma katılmama kararı aldık." dedi. 

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden ise 6 milletvekilinin çeşitli nedenlerden dolayı oturumda hazır bulunmadığı aktarıldı.

111 milletvekilinden oluşan IKBY meclisinde, KDP 38, Goran 24, KYB 18, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 10, Komel  ise 6  sandalye ile temsil ediliyor. Mecliste birer milletvekilene sahip dört parti ile azınlıkların birer kotaya sahip toplamda 11 milletvekili bulunuyor. 

MECLİSİN KAPATILMASININ NEDENİ 

IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti. 

Söz konusu gösterilerde KDP binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketi'nden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti. 

Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. 



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