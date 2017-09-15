Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:03, 16 Eylül 2017 Cumartesi
Avrupa
23:23, 15 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Macron'dan, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması talebi
Macron'dan, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması talebi

Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Katar ve Orta Doğu'daki bazı ülkeler arasındaki krizin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, bölgenin istikrarını tehdit eden, krizlere politik çözüm bulunmasını ve terörizme karşı kolektif savaşın etkinliğini engelleyen tırmanmalar konusundaki kaygılarını görüşmede dile getirdiği belirtildi.

Macron'un görüşmede krizin bütün tarafları ile dostluk ve güven ilişkisini sürdüren Fransa'nın, bu kriz durumuna hızlı bir çözüm bulunması amacıyla Kuveyt'in arabuluculuğunu destekleyerek aktif rol oynama konusundaki iradesini teyit ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Macron'un görüşmede, Fransa'nın terörizm ve finansmanıyla mücadele ve ulusal, bölgesel ve uluslararası mekanizmaların bu amaçla güçlendirilmesi kararlılığını ifade ettiği, Al Sani'nin de bu konuda Katar'ın çabalarını Macron'a aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron ve Al Sani'nin iki ülke arasındaki ilişkileri ve terörizmin finansman kaynaklarının kurutulması ve radikalizmin önlenmesi konusunda derinleştirme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.



İlgili Konular Emmanuel Macron fransa Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama
Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama

Fransa, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınadı
Almanya da Arakan daki Müslümanlara yapılan saldırılara protesto
Almanya’da, Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılara protesto

Berlin’de, Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılar, protesto edildi
İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üst basamağa yükseltildi
İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üst basamağa yükseltildi

İngiltere Başbakanı May, Londra metrosunda bugün yaşanan bombalı terör saldırısının ardından, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e çıkarıldığını açıkladı
Hamas'tan 'Sabra ve Şatilla' çağrısı
Hamas'tan 'Sabra ve Şatilla' çağrısı

Hamas, Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kampındaki katliamın faillerinin soruşturulması ve mahkemeye çıkartılması çağrısında bulundu
İspanya hükümetinden Katalonya'ya 48 saat süre
İspanya hükümetinden Katalonya'ya 48 saat süre

İspanya hükümeti, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapmakta ısrar eden Katalonya yerel yönetimine 48 saat içinde referandumla ilgili harcama yapmayacağının garantisini vermesini istedi.
Macron'dan Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması talebi
Macron'dan, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması talebi

Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi
IKBY meclisi referandum kararını yüzde 8 farkla kabul etti
IKBY meclisi, referandum kararını yüzde 8 farkla kabul etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı halk oylamasına sunma kararı yüzde 8 farkla parlamentoda onaylandı
Merkel Türkiye konusunu Avrupa Konseyi'nin gündemine aldık
Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyi'nin gündemine aldık

Almanya Başbakanı Merkel: "Biz evvela Türkiye konusunu bir sonraki Avrupa Konseyinin gündemine alınması önerisinde bulunduk. Birçok kez bunu kamuoyu önünde tartışmanın faydası olmadığını, bunun üzerine birbirimizle konuşmamız lazım." dedi
AB den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım
AB’den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım kararı aldı
Akdeniz'de 9 ayda 2 bin 550 sığınmacı öldü
Akdeniz'de 9 ayda 2 bin 550 sığınmacı öldü

Uluslararası Göç Örgütü, bu yılın başından 13 Eylül'e kadar Akdeniz'de 2 bin 550 sığınmacının hayatını kaybettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı May'dan Trump'a cevap
İngiltere Başbakanı May'dan Trump'a cevap

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’daki saldırıyla ilgili sosyal medya mesajına cevap verdi
Barzani referandum için son sözünü söyledi
Barzani, referandum için son sözünü söyledi

IKBY Başkanı Barzani, "Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." dedi.
Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel
Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel

Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Mitterrand dönemine ait Ruanda soykırımına ilişkin arşivlerin açılması talebini reddetti
IKBY'de iki parti meclisin açılış oturumuna katılmayacak
IKBY'de iki parti meclisin açılış oturumuna katılmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki iki muhalefet partisi, siyasi krizden dolayı iki yıldır toplanamayan meclisin bugünkü açılış oturumuna katılmayacaklarını duyurdu
Merkel Katar krizi konusunda endişeliyiz
Merkel: Katar krizi konusunda endişeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan ihtilafın üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala bir çözüm bulunamamasını endişeyle takip ettiklerini söyledi
ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı
ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı

Aşiretler Bölgesi'ndeki bir eve İHA'dan fırlatılan füzelerle 3 Taliban üyesi öldürüldü.

Haberler

Merkel: Katar krizi konusunda endişeliyiz
Merkel Katar krizi konusunda endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katarlı dernekten Arakanlılara 1.350 bin dolarlık yardım
Katarlı dernekten Arakanlılara 1 350 bin dolarlık yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Ambargocu dört ülkeden 'Katar' açıklaması
Ambargocu dört ülkeden 'Katar' açıklaması

Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Trump Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması
Katar ile Umman arasında iş birliği anlaşması

Fransa, Katar krizinin çözümü için harekete geçti
Fransa Katar krizinin çözümü için harekete geçti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 