İspanya hükümetinden Katalonya'ya 48 saat süre

Bakanlar Kurulunun aldığı kararları basın toplantısında açıklayan Maliye Bakanı Cristobal Montoro, Katalonya özerk yönetim bütçesinin hiçbir şekilde referandumla bağlantılı harcamalarda kullanılmayacağına ilişkin garanti vermesi için Katalan hükümetine 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
"Yasa dışı bir girişim için 1 avro bile harcatmayacağız." diyen Montoro, Katalonya yerel hükümetinin istenen garantiyi karşılamaması durumunda bütçesinin kontrolünün 18 Eylül'de İspanya hükümetine geçeceğini söyledi.
Söz konusu kararın "yeni ve gerekli bir mekanizma" olduğunu kaydeden Montoro, Katalonya yerel bütçesine bağlı temel kamu hizmetleri harcamaları ile sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri personellerinin maaşlarının doğrudan İspanya maliyesine bağlanacağını ifade etti.
Kararın ayrıntılarını meclis komisyonunda açıklayacağını belirten Montoro, şu ifadeleri kullandı:
"Katalonya hükümetinin bizzat kendisinin yarattığı yasa dışılığı ve kötü fikirleri önlemeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız Katalonya yönetiminin yarattığı belirsizliğe karşı İspanya devletinin güvencesini sunmak. Katalonya yerel hükümeti, yasaları uygulamayı reddetmeye ve kamu hizmetini tehlikeye sokmaya devam ettiği sürece Katalonya'nın yerel bütçesinin büyük bir bölümü İspanya maliyesine bağlanacaktır."
Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, partisinin Barselona kentinde düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, referandumdan vazgeçilmesini isteyerek, "Aynı kararlılık ve güvenle bir kez daha söylüyorum. Referandum olmayacak. Bunu ne kadar geç kabul ederlerse Katalonya'ya ve İspanya'nın geneline o kadar daha fazla zarar vereceklerdir." dedi.
Hukuk devletinin işlediğini belirten Rajoy, bugün yapılan bir operasyonda, referandum ile bağlantılı 100 binden fazla propaganda içerikli afişe el koyan İspanyol jandarmasını kutladı.
Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un kendisine diyalog için değil sadece "referanduma onay verin" teklifiyle geldiğini vurgulayan Rajoy, "Ben, ulusal egemenlik üzerine hiçbir karar veremem. Bunun kararını sadece İspanyol halkının tamamı verebilir." şeklinde konuştu.
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İspanya hükümeti, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapmakta ısrar eden Katalonya yerel yönetimine 48 saat içinde referandumla ilgili harcama yapmayacağının garantisini vermesini istedi.
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