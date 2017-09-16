ABD Enerji Bakanı'ndan Trump'a eleştiri

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ABD İç Güvenlik Bakanlığında yaptığı konuşmada, Trump'ın 2018 mali yılı bütçe tasarısı kapsamında ülkenin stratejik petrol stoklarını satma planına karşı olduğunu belirtti.
Ülkenin stratejik petrol stoklarının acil durumlar, küresel piyasada beklenmeyen arz kesintileri ve doğal afetler gibi önemli gelişmeler için saklandığını vurgulayan Perry, geçen ay ABD'nin petrol merkezi kabul edilen Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey ile geçen hafta Florida eyaletini vuran Irma kasırgalarına dikkati çekti.
Bu kasırgalar nedeniyle ABD'nin stratejik petrol stoklarının öneminin daha da arttığına dikkati çeken Perry, "Bu iki kasırga herkesin fikrini değiştirdi. Stratejik stokları tutma fikrinin büyük bir destekçisiyim ancak bütçe tasarısını ben hazırlamadım. Başkan Trump da onunla her konuda hemfikir olmam için beni bu göreve getirmedi." diye konuştu.
ABD Enerji Bakanlığı, Harvey Kasırgası nedeniyle Teksas eyaletinde durma noktasına gelen ham petrol üretimi için 31 Ağustos'ta stratejik petrol stoklarından 5 milyon varillik ham petrolün satılmasını onaylamıştı.
Trump'ın bütçe tasarısı ise şu anda 677 milyon varil olan ABD'nin stratejik ham petrol stoklarının yaklaşık yarısının kademeli satılarak 2027'ye kadar 16,6 milyar dolarlık gelir elde etmeyi amaçlıyor.
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