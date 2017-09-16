New York'ta 'Arakan' protestosu

New York'ta farklı etnik kökenden bine yakın Amerikalı Müslüman, Myanmarordusunun "silahlı militanlarla mücadele"yi gerekçe göstererek Arakanbölgesinde gerçekleştirdiği katliam ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla BM karşısındaki Dag Hammarskjöld Park'ta toplandı. Müslümanlar cuma namazını bu alanda kıldı.
Merkezi New York'ta bulunan İslami Liderlik Konseyinin Başkanı Abdel-Hafid Cemil, eylemde yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde ezilenler, zulüm görenler adına konuşabilen insanlar olmak için kendimizi organize etmek amacıyla buradayız." dedi.
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun (TADF) da destek verdiği gösteride, eylemcilerin birçoğunun Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir afişi taşıdığı görüldü.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Myanmar'daki şiddete karşı sesini yükselttiği ve Arakanlı Müslümanlara yardımda bulunduğu için teşekkür eden göstericiler, BM'yi şiddete sesiz kaldığı gerekçesiyle kınadı. Eylemciler, olaylara sessiz kalınmamasını istedi.
New York'taki Yahudi ve Hristiyan toplum temsilcilerinin da yer aldığı protestoda, Bronx'taki Beytül İslam Mescit ve Toplum Merkezi mensupları "Masum Rohingya Müslümanlarını öldürmeye son verin" yazılı pankart taşıdı. Diğer dövizlerde ise "Cunta gitmeli", "BM uyan", "Soykırım için Nobel ödülü", "Rohingyaların hakları insan haklarıdır", "Sessiz kalmayacağız" ve "Rohingyalara vatandaşlık haklarının verilmesini istiyoruz" mesajları öne çıktı.
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