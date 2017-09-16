Güncelleme: 11:58, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Çanakkale ve Muğla'da orta şiddette deprem





Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, 4,1 büyüklüğünde, Muğla'nın Milas ilçesinde ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin saat 11.12'de, 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. MUĞLA'DA DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.33'de merkez üssü Milas olan 4,2 büyüklüğünde depremkaydedildi. Depremin yaklaşık 12,22 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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