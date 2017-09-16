Güncelleme: 13:09, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Facebook'tan Kanada'da yapay zeka araştırma laboratuvarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sosyal medya şirketi Facebook, ABD dışındaki ilk yapay zeka araştırma laboratuvarını Kanada'nın Montreal kentinde açacak.

Facebook'un "FAIR Montreal" adı verilen yeni laboratuvarını kurma kararı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da katıldığı Montreal'deki McGill Üniversitesinde düzenlenen törenle duyuruldu. Törende Facebook'un teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Törende konuşan Trudeau, şunları kaydetti:

"Facebook gibi teknoloji devleri kentlerimize yatırım yapmaya karar verdiklerinde, bu sadece halkımızın birinci sınıf yeteneklerinin bir kanıtı değil aynı zamanda Kanada'nın bir yenilik ve teknoloji merkezi olarak muazzam bir potansiyele de sahip olduğunu gösteriyor. Facebook'un Montreal'deki yeni laboratuvarı, Kanada'nın küresel bir yapay zeka (AI) güç merkezi ve geleceğin ekonomisinde bir lider olduğunun altını çizecek. Bu yatırım, diğer önde gelen teknoloji şirketlerini burada iş kurmaya ve Kanadalılar için iyi orta sınıf işler yaratmaya teşvik edecek."

7 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Gelecek yıl açılması öngörülen laboratuvarda, McGill Üniversitesinden Dr. Joelle Pineau'nun başkanlığında 20 araştırmacıdan oluşan bir ekip görev yapacak.

Facebook'un bu laboratuvar için başlangıçta 7 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor.

Laboratuvarda, insan konuşmasını anlayabilen akıllı telefon uygulamalarından sürücüsüz otomobillere kadar yapay zeka kullanılacak tüm yeni nesil teknolojilerin üretilmesi planlanıyor.

GOOGLE'IN TERCİHİ DE KANADA

Öte yandan, teknoloji devi Google da geçen temmuz ayında aldığı bir kararla Kanada'da yapay zeka üzerine çalışacak bir birim kuracağını açıklamıştı.

Google'ın Kanada'da yeni bir yapay zeka laboratuvarı kurmak için 5 milyon dolarlık fon ayırdığı ve bu laboratuvarın, ABD'ye girişi yasak olan ülkelerden gelecek ve dünyada çok az bulunan, yetenekli yapay zeka uzmanlarının çalışma ofisi olacağı duyurulmuştu.

Firmanın Kanada biriminde halen 200 kişi çalışıyor.