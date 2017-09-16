Güncelleme: 13:39, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Irak ordusu Enbar'ı DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlattı





Irak Savunma Bakanlığı, Enbar ilinin batı bölgesinin, DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Korgeneral Abdulemir Yarullah, Irak ordusu, Haşdi Şabi güçleri ve Sınır Muhafızları'ndan oluşan askeri gücün, Ukkaşet bölgesinin DEAŞ'tan geri alınması ve ülkenin kuzey sınırında güvenliğin yeniden sağlanması amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Operasyonun Suriye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün sınırı olan, çöl bölgelerindeki DEAŞ milislerine karşı yürütülen savaşın son aşaması olduğu belirtildi. Öte yandan, Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı, hava kuvvetlerinin Enbar halkının yönlendirilmesini sağlamak amacıyla binlerce bildiri attığını kaydetti.

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