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17:58, 16 Eylül 2017 Cumartesi
Kafkaslar
Güncelleme: 14:08, 16 Eylül 2017 Cumartesi

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Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat yapacak
Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat yapacak

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacağı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 18 Eylül'de geniş kapsamlı tatbikat düzenleneceği bildirildi.

Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 15 bin asker görev yapacak.

Tatbikatta ayrıca 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak.

Tatbikat, 22 Eylül'e kadar devam edecek.



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