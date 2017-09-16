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17:58, 16 Eylül 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 14:41, 16 Eylül 2017 Cumartesi

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Londra'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltında
Londra'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltında

Londra metrosunda dün yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Londra metrosunda dün yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, bu sabah 18 yaşındaki bir erkeğin ülkenin güneydoğusundaki Dover limanı civarında terör yasası kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Dover'daki bir karakolda tutulduğu belirtilen şüphelinin Londra'ya getirilmesi bekleniyor.

Söz konusu gözaltı yetkililer tarafından "önemli" olarak nitelendiriliyor.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirtilen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer dün akşam, olayın ardından "kritik" basamağa yükseltilen terör tehditi seviyesi kapsamında, kamunun güvenliği için silahlı askerlerin, polisin emrinde görev yapacağını duyurmuştu.

İngiltere'de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Dün sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna el yapımı bir patlayıcı infilak etmişti.

İngiliz polisi, 29 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.



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