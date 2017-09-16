Güncelleme: 14:56, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı





Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken 2 mil açıkta lastik botta yakalanan 56 kaçak göçmen, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG-6" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Pakistan, Eritre ve Güney Afrika uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara, yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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