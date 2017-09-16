Güncelleme: 15:57, 16 Eylül 2017 Cumartesi

'Referandumun ertelenmesi için sunulan teklif ciddiye alınmalı'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, referandumunun ertelenmesi için ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve İngiltere'nin sunduğu teklifin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Bahtiyar, Süleymaniye kentinde düzenlenen bir konferans sonrası gazetecilere, iki gün önce ABD, BM ve İngiltere tarafından referandumun ertelenmesi için sunulan teklif hakkında açıklamalarda bulundu.

IKBY halkının haklarının güvence altına alınması ve referandumun ertelenmesine karşılık garanti verilmesini beklediklerini aktaran Bahtiyar, "KYB olarak sunulan teklifin ciddiye alınması kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Bahtiyar, teklifin görüşülmesi için önümüzdeki iki gün içerisinde siyasi parti liderlerinin önemli görüşmeler gerçekleştirip, üzerinde değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, dün yaptığı açıklamada, ellerine referanduma denk bir alternatifin ulaşmadığını ve referandumu ertelemeyeceklerini söylemişti.

Barzani, iki gün önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, BM Irak Temsilcisi Jan Kubis ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Bakery ile bir araya gelip, referandumun ertelenmesi için bir teklif aldıklarını açıklamıştı.