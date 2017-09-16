Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının yıl dönümü için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, yakın tarihin en acı hadiselerinden birinin, 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşandığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Başbakanlık görevini yürüttüğü Demokrat Parti iktidarı döneminde, ülkemize demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından büyük bir zulme maruz bırakılmıştır. Menderes ve arkadaşlarını sadece haksız yere cezaevine kapatmakla yetinmeyen darbeciler, 16 Eylül'de Zorlu ve Polatkan'ı, 17 Eylül'de de Menderes'i idam ederek, ellerine kan ve alınlarına da kara bir leke bulaştırmışlardır.
Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen, Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir. Onları haksız yere idam edenler ile bu kararı açık veya gizli şekilde destekleyenler ise yuvarlandıkları utanç çukurunda sürekli daha dibe batmaktadırlar. Menderes’in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes’e ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen ilk yardım malzemelerinin yanı sıra iş makineleri ve askeri araç yüklü tırlar, Hatay'a ulaştı
Hasan Ali Cesur, ASKON'un 10. Olağan Genel Kurulunda, ASKON'un yeni Genel Başkanı seçildi
Emine Erdoğan, Bangladeş ziyaretinin ardından dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Orgeneral Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için bulunduğu Tiran'da, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "BM'nin karar alma mekanizmaları tamamen felç olmuş durumda. BM'nin etnik temizlikleri, savaş suçlarını engelleyecek hiçbir gücü bulunmuyor" dedi
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken 2 mil açıkta lastik botta yakalanan 56 kaçak göçmen, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara karışan bir kişinin kendisiyle karakolda fotoğraf çektirdiği" yönünde haberlere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, 4,1 büyüklüğünde, Muğla'nın Milas ilçesinde ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin bir otelde düzenlenmesi planlanan konferansın yapılmasını yasakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'nin 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu kararını değerlendirdi. Erdoğan, 27 Eylül'de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısının 22 Eylül'e çekildiğini ve MGK toplantısında konunun ele alınacağını belirtti. Erdoğan, TEOG sistemiyle ilgili olarak da, "TEOG'un kaldırılması lazım" dedi. Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda gündemimizde yok. Asker kadromuzda ciddi manada eksilme var" dedi.
İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı - 8" uygulaması sonucunda, 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 20 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı