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17:58, 16 Eylül 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 16:56, 16 Eylül 2017 Cumartesi

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Casusluk davasında Mursi hakkında müebbet
Casusluk davasında Mursi hakkında müebbet

Mısır'da Yargıtay Katar adına casusluk davasında Mursi hakkında verilen 40 yıl hapis cezasını müebbete (25 yıl) çevirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır’da Yargıtay’ın, "Katar adına casusluk davası"nda Mısır’ın darbeyle görevinden alınan cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilmiş olan 40 yıl hapis cezasını müebbet hapse (25 yıl) çevirerek, onadığı belirtildi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün görülen davada Yargıtay, Mursi’nin cezasını hafifleterek müebbet hapse çevirirken, aynı davada yargılanan üç sanık hakkındaki idam kararını da onadı.

Kahire Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2016 tarihinde Muhammed Mursi’yi 40 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 3’ü tutuklu 6 sanık hakkında idam kararı veren mahkeme, diğer 4 sanık hakkında 15 yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezaları vermişti.

7 sanığın tutuklu 4 sanığın firarda olduğu 11 sanıklı davada sanık avukatları, 2016 yılı Ağustos ayında Kahire Ceza Mahkemesi’nin söz konusu kararlarını temyize götürdü.

Mursi ile birlikte yargılanan sanıkların çoğunun Katar merkezli Al Jazeera televizyonu çalışanı olduğu bildirildi. 



İlgili Konular Mısır Mursi
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