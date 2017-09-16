Kim Jong-un, dünyaya bir kez daha meydan okudu!

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 15 Eylül'deki füze denemesini izlediği sırada açıklama yaptı.
Kim, "Büyük güç şovenlerine, onların sınırsız yaptırım ve engellemelerine rağmen ülkemizin nükleer gücünü tamamlama amacına ulaşacağını açıkça göstereceğiz. Nihai amacımız ABD ile gerçek güç dengesini tesis etmek ve Amerikalı yöneticilerin askeri bir seçenekten bahsetmeye cesaret edememesi." ifadesini kullandı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 15 Eylül sabahı erken saatlerde tanımlanamayan bir füze fırlattığını, 770 kilometre yüksekliğe çıkan, havada 3 bin 700 kilometre mesafe kateden füzenin Büyük Okyanus'a ulaştığını açıklamıştı.
Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta da Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.
Pyongyang, 3 Eylül'de de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmişti.
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