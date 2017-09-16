Güncelleme: 17:44, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Suriye sınırına askeri sevkıyat





Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen ilk yardım malzemelerinin yanı sıra iş makineleri ve askeri araç yüklü tırlar, Hatay'a ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen ilk yardım malzemelerinin yanı sıra iş makineleri ve askeri araç yüklü tırların, Hatay'a ulaştığı bildirildi. Çeşitli birliklerden gönderilen biri ilk yardım yüklü tırdan oluşan konvoy, Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine hareket etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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