Mostar'da uçurum dalışı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kapsamında Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde düzenlenen uçurum dalışı yarışlarında, erkeklerde İngiliz Gary Hunt, kadınlarda ABD’li Cesilie Carlton birinci oldu.
Tarihi Mostar Köprüsü'nde 5 hakemin değerlendirmesiyle gerçekleşen atlayışlarda 400,90 puanla Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 5. ayağında birinciliği kazanan Hunt, Neretva Nehri üzerinde yaptığı akrobatik atlayışıylaizleyicilere görsel şölen yaşattı.
Hindistan'daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Hindistan hükümetinden, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri gönderilmesi planının tüm yönleriyle ele alınmasını istedi
Hollanda’da aşırı sağcı PVV lideri Wilders, İslam'ın, ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, "Sabra-Şatilla katliamı ve İsrail’in halkımıza yönelik her gün işlediği suçlar, uluslararası camiayı işgalci İsrail’e karşı hukuki ve siyasi sorumluluğunu üstlenmeye sevk etmelidir" dedi
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali, PKK'nın gösterisine dönüştü
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını söyledi.
IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumundan dolayı, komşu ülkelerle ilişkilerinin bozulması taraftarı olmadıklarını söyledi
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kapsamında tarihi Mostar Köprüsü'nden yapılan uçurum dalışı yarışlarında erkeklerde birinciliği İngiliz Hunt, kadınlarda ABD’li Carlton aldı
Kırgızistan'da 13 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçiminin, Ceenbekov, Babanov ve Sariyev arasında geçmesi beklebniyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm yaptırımlara rağmen nükleer silah geliştirmeyi sürdüreceğini ve böylece ABD ile "güç dengesi" oluşturacağını bildirdi
Mısır'da Yargıtay Katar adına casusluk davasında Mursi hakkında verilen 40 yıl hapis cezasını müebbete (25 yıl) çevirdi
Danimarka vatandaşı bir kadın, peçesini çıkarmayı reddettiği için Brüksel Havalimanı'nda ülkeye alınmayarak sınır dışı edildi
Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sorumlusu Bahtiyar, 25 Eylül referandumunun ertelenmesi için, ABD, BM ve İngiltere'nin referandumun ertelenmesi için sunduğu teklifin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla kamplarında 35 yıl önce gerçekleşen katliamın izleri kampta yaşayan Filistinlilerin belleklerinde hala canlılığını koruyor
Londra metrosunda dün yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı
Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık" dedi
Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak