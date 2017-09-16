Güncelleme: 20:38, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Beylerbeyi'nde görüştü





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmesi sona erdi. Görüşme 2.5 saat sürdü. Görüşmede TEOG'un kaldırılması ele alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "TEOG'un kaldırılması lazım" açıklamasının ardından gerçekleşen görüşmede bu konu da ele alındı.



Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan aldığı bilgileri aktardı.



TEOG'un kaldırılmasının ardından nasıl bir yol izleneceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD seyahatine çıkıyor. Görüşmede bu seyahatin ardından toplanacak MGK toplantısında hangi konuların ele alınacağı da gündeme geldi. Kuzey Irak referandumu ile ilgili atılacak adımlar da ele alındı.

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