Güncelleme: 22:50, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın, Köln şehrinde PKK yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde PKK'nın Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ve PKK'nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına göz yumulduğu belirtildi.

"ALMANYA'YI İLKELİ DURUŞA DAVET EDİYORUZ"

Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının "dikkat çekici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Almanya'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ GÖSTERİSİ

Almanya'da PKK yandaşları, sözde uluslararası Kürt festivali adı altında gösteri düzenlendi. Köln kentinin Deutzer Werft Meydanı'nda yaklaşık 3 bin PKK yandaşının gösterisini Türk basın mensuplarının takip etmesine izin verilmedi. Etkinlikte örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile Alman yetkililerin daha önce yasaklandığını açıkladıkları örgüt paçavraları açıldı.

Terör etkinliğinde ayrıca kiralanan bir uçağın kuyruğuna asılan "Özgür Öcalan" pankartı kent semalarında uçuruldu. Alman polisinin gözü önünde açılan poster ve paçavraların yanı sıra sık sık PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Söz konusu festivale geçen yıl Köln makamları "güvenlik endişesi" nedeniyle izin vermemişti.