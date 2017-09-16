22:17, 16 Eylül 2017 Cumartesi

Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığına, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

Prof. Dr. Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, Resmi Gazete'nin yarınki sayısında yayımlanacağı öğrenildi.

Bu yılın haziran ayında Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Dr. Erbaş'ın, yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Ali Erbaş kimdir?

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 1961 yılında doğan Prof. Dr. Erbaş, Sakarya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olan Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktorasını tamamlayan Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent görevinde bulundu.

Dinler tarihi ve din bilimleri alanlarında araştırmalar yapan Erbaş, misafir öğretim üyesi olarak Strazburg Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

Erbaş, 1998 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı aldı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Erbaş, daha sonra bu fakültede dekanlık görevini yürüttü.

Sakarya Üniversitesi Senato Üyeliği yapan Erbaş, 2006-2011 arasında aynı üniversitede yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ali Erbaş, daha sonra bu yılın Haziran ayında Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babası.

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Eserleri :

KİTAPLARI

Namaz Rehberi, İlk Baskı İstanbul 1989, 10. baskı İstanbul 2009.

Kur’an’daki Tekrarlar ve Sırları (Basılmamış Y.L. Tezi, M.Ü.S.B.E. 1987)

Melekler Alemi, Nun Yayıncılık, İstanbul 1998, 351 sayfa

İslamla Yüzleşen Batı, Michel Lelong’dan çeviri (Fransızca’dan), Ufuk yayınları, İstanbul 2006, 144 sayfa

Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Dinsel Şiddet, Engizisyon”, Guy testas-Jean Testas’dan çeviri (Fransızca’dan), İnsan yayınları, İstanbul 2003, 140 sayfa

Yaşayan Dünya Dinleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010

Dinler Tarihi Sözlüğü, Mircea Eliade’den çeviri (Fransızca’dan), İnsan yayınları, İstanbul 1997, 366 sayfa

Hıristiyan Ayinleri, Nun Yayıncılık, İstanbul 1998, 270 sayfa

Hıristiyanlık’ta İbadet, Kitabevi Yayınevi, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2003, 235 sayfa

Hıristiyanlık’ta Reform ve Protestanlık Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, 215.sayfa

Hıristiyanlık, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, 142 sayfa

MAKALELERİ

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“İslam Dışı Dinlerde Hac”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (hakemli), sayı, 5/2002, s. 97-120

“Hıristiyan Misyonerliğine Genel Bir Bakış” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı, 7/2003, s. 1-21

“Kitab-ı Mukaddes’in Tahrifi Konusuna Klasik İslâmî Kaynakların Yaklaşımı”, Jean -Marie Gaudeul ve Robert Caspar’dan Çeviri (Fransızca’dan), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı, 7/2003, s. 131-167

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“Peygamberimizin Ramazan ile ilgili Hutbesi, Yeni Şafak, 13 Ağustos 2010

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“İftar sofraları”, Yeni Şafak, 18 Ağustos 2010

“Ramazan ve Kur’an”, Yeni Şafak, 19 Ağustos 2010

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“Yedi sınıf insanın beşincisi: Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayr-i meşru davetine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit”, Yeni Şafak, 31 Ağustos 2010

“Yedi sınıf insanın altıncısı: Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse”, Yeni Şafak, 01 Eylül 2010

“Yedi sınıf insandan yedincisi: Tenhada Allah’ı anıp göz yaşı döken kişi”, Yeni Şafak, 02 Eylül 2010

“İ’tikâf”, Yeni Şafak, 03 Eylül 2010

“Namazdaki işaretleri gör (Mevlana)”, Yeni Şafak, 04 Eylül 2010

“Fitre”, Yeni Şafak, 05 Eylül 2010

“Kadir gecesi), Yeni Şafak, 06 Eylül 2010

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“Kur’an ayında yaz Kur’an kursları”, Yeni Şafak, 22 Haziran 2015

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“Vakit iyilik vakti, bu Ramazan ve her zaman (ı)”, Yeni Şafak, 24 Haziran 2015

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“İyiliği emir kötülükten nehiy”, Yeni Şafak, 26 Haziran 2015

“Emaneti yerine getirmek”, Yeni Şafak, 27 Haziran 2015

“Ali Ulvi Kurucu’nun Hâtırâları’ndan birkaç hâtırâ”, Yeni Şafak, 28 Haziran 2015

“Müslümanların dünyevîleşme ile imtihanı (I)”, Yeni Şafak, 29 Haziran 2015

“Müslümanların dünyevileşme ile imtihanı (II)”, Yeni Şafak, 30 Haziran 2015

“Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak”, Yeni Şafak, 01 Temmuz 2015

“Helal lokma helal kazanç”, Yeni Şafak, 02 Temmuz 2015

“Aranızda selâmı yayınız”, Yeni Şafak, 03 Temmuz 2015

“Nefis terbiyesi”, Yeni Şafak, 04 Temmuz 2015

“Kur’an’da şükür kavramı”, Yeni Şafak, 05 Temmuz 2015

“Allah’a şükreden kul olabilmek”, Yeni Şafak, 06 Temmuz 2015

“Af ve mağfiret günlerinde tevbe ve istiğfar”, Yeni Şafak, 07 Temmuz 2015

“Paylaşma ve yardımlaşmanın zirve noktası: Zekat”, Yeni Şafak, 08 Temmuz 2015

“Duanın anlam ve önemi”, Yeni Şafak, 09 Temmuz 2015

“Duanın gücü, usul ve esasları”, Yeni Şafak, 10 Temmuz 2015

“Çağın hastalığı: Gıybet”, Yeni Şafak, 11 Temmuz 2015

“Kur’an’da mü’minlerin en önemli bazı vasıfları”, Yeni Şafak, 12 Temmuz 2015

“Bir ömre bedel Kadir Gecesi”, Yeni Şafak, 13 Temmuz 2015

“Meleklerin Görevleri”, Yeni Şafak, 14 Temmuz 2015

“Sevgi Medeniyeti İslam ve Batının İslamofobia Tutkusu (I)”, Yeni Şafak, 15 Temmuz 2015

““Sevgi Medeniyetini Kuran İslam” ve Batı’nın İslamofobia Tutkusu (II)”, Yeni Şafak, 16 Temmuz 2015

““Sayılı günler” bitti, bugün bayram”, Yeni Şafak, 17 Temmuz 2015

“Bayram: İlk ödül”, Yeni Şafak, 18 Temmuz 2015

“Bayramın aile bağlarının kuvvetlenmesine katkısı”, Yeni Şafak, 19 Temmuz 2015

“Haccın Evrensel Boyutu”, Diyanet Aylık Dergi, Eylül 2015, 297, s.33-37

“PORTRE: Prof. Dr. Mehmet Erkal Hocamın Ardından”, Diyanet Aylık Dergi, Kasım 2015, 299, s.74-75

“Tecrübe Paylaşımı Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı Heyetinin Suudi Arabistan Ziyareti”, Diyanet Aylık Dergi, Ocak 2016, 301, s.40-43

“Geçmişten Geleceğe İftar Sofraları”, Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Dergisi, Nisan-Haziran 2016, Sayı: 121, s.16-20

“Kuran eğitimi ve Yaz Kur’an kursları”, Yeni Şafak, 21 Haziran 2016

“Mesih/Mehdi Beklentisi ve İstismarı”, Diyanet Aylık Dergi, Eylül 2016, Sayı: 309, s.42-45