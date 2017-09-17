Güncelleme: 01:16, 17 Eylül 2017 Pazar

Hollandalı ırkçı lider Wilders'ten İslam karşıtı açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, İslam'ın, ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

Wilders, Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, İslam'ın bir din değil "totaliter, tehlikeli ve şiddet dolu bir ideoloji olduğunu", bu nedenle anayasanın güvence altına aldığı din özgürlükleri kapsamından çıkarılması gerektiğini savundu.

Bunun hukuki açıdan nasıl olacağını bilmediğini kaydeden Wilders, en azından bunun yollarının araştırılması gerektiğini ve buna değeceğini ifade etti.

PVV, parti programında ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

Wilders liderliğindeki PVV, ülkede mart ayında yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti olmuştu.