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02:10, 17 Eylül 2017 Pazar
Asya
Güncelleme: 01:48, 17 Eylül 2017 Pazar

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Hindistan'ın Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme planına tepki
Hindistan'ın Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme planına tepki

Hindistan'daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Hindistan hükümetinden, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri gönderilmesi planının tüm yönleriyle ele alınmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, hükümetin ülkede yaşayan Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme planına tepki gösterdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri gönderilmesi durumunda burada zulümle karşılaşacaklarına işaret edilerek, "insani sebeplerle" hükümetin planına karşı çıkılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Mülteciler şüphesiz ki yabancı ülke vatandaşıdır ancak insandır. Hindistan hükümeti, çok uzun süre önce Hindistan'a kaçan ve burada uzun süredir yaşayan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeye zorlandığında zulümle karşılaşma korkusunu dikkate almalı ve bu konuda büyük bir adım atmadan önce konuyu tüm yönleriyle ele almalıdır." ifadelerine yer verildi.

İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Kiren Rijiju, geçen ay parlamentoda, merkezi hükümetin ülkede yasa dışı yaşayan Arakanlı Müslümanların belirlenmesi ve sınır dışı edilmeleri sürecinin başlatılmasını istediğini açıklamıştı.

Bakan Rijiju, Hindistan'ın Rohingyaları ülkede tutma zorunluluğu olmadığını söylemişti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcı Farhan Haq, ülkelerinde zulüm gören mültecilerin oraya geri gönderilmeleri planlarının endişe verici olduğunu belirtmişti.

HİNDİSTAN'DA 40 BİN ARAKANLI MÜSLÜMAN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hindistan'da 15 bine yakını BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı, 40 bin Arakanlı Müslüman olduğu tahmin ediliyor.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.

 



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Hindistan'ın Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme planına tepki
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