Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
(İstanbul/11.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic onuruna yemek verecek.
(İstanbul/19.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Valiliği ziyaret edecek, partisinin Odunpazarı ilçe teşkilatı kongresine katılacak.
(Eskişehir/14.00/14.45)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Topkapı Anıt Mezar'da "Demokrasi Şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 56. yıl dönümü anma etkinliğine" katılacak.
(İstanbul/10.00)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz partisinin Kızıltepe ve Nusaybin ilçe kongrelerine katılacak.
(Mardin/12.00/15.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Marmaris ilçe kongresine katılacak.
(Muğla/11.00)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin Turhal ilçe kongresine katılacak, Turhal Belediyesi, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi ile şehit ailesini ziyaret edecek.
(Tokat/10.00-16.15)
6- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Sincan ilçe kongresine katılacak.
(Ankara/13.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Ereğli ilçe kongresine katılacak.
(Zonguldak/12.00)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yurdunu ziyaret edecek.
(Malatya/13.30)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çevre ve bağlantı yolunda incelemelerde bulunacak, Valilik ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve AK Parti Bağlar ilçe kongresine katılacak.
(Diyarbakır/11.50/12.00/12.30/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
SPOR
1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası İstanbul'da sona eriyor.
- Şampiyonanın finalinde Slovenya ile Sırbistan, üçüncülük maçında ise İspanya ile Rusya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.30/17.00)
2- Türkiye'nin, D Grubu karşılaşmalarının yanı sıra finallerine ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısı, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün'ün katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(İstanbul/16.00)
3- Türkiye, 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya ile karşılaşacak.
(Ljubljana/20.00)
4- Süper Lig'de 5. haftaya Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir-Trabzonspor, Göztepe-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Ankara/İstanbul/17.00/İzmir/Antalya/20.00)
5- TFF 1. Lig'de 5. haftaya Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü, Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor, Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/17.00/Denizli/Gaziantep/20.00)
6- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/17.00)
7- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan ekibi Ionias ile THF Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/18.00)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.
(Singapur/15.00)
9- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Portekiz'de yapılacak.
(Portimao/14.00)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.
Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddeti görüşmek üzere Bangladeş’e gidecek.
Yeni adli yıl başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maltepe Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile Maltepe Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlaşacak.