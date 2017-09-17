09:40, 17 Eylül 2017 Pazar

Hamas Gazze'deki 'İdari Komiteyi' feshetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze'de daha önce kurduğu İdari Komiteyi, Filistin siyasi bölünmüşlüğünü sonlandırmak amacıyla feshettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Filistin'in siyasi bölünmüşlüğünün sonlandırılması çerçevesinde ortaya koyduğu çabalara icabet edildiğine vurgu yapılarak, Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiği duyuruldu.

Açıklamada, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de "hemen" görevi devralması, genel seçimlerin yapılması ve Hamas'ın Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2011 Kahire anlaşmasının uygulanması ve bu çerçevede anlaşmayı imzalayan bütün Filistinli gurupların yer alacağı bir ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Hamas, ağustos ayının başlarında, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bölünmeye son verilmesi kapsamında İdari Komiteyi feshetmeyi de içeren yeni bir siyasi girişim sunmuştu.

Fetih Hareketi ve Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ise daha önce bir çok kez Hamas'a "Gazze'deki İdari Komitenin koşulsuzca feshi, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nde etkin hale gelmesi ve seçimlere gidilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, 9 Eylül'de Gazze'den ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, uzlaşı için Kahire'de Fetih Hareketi yöneticileriyle hemen masaya oturabileceklerini belirterek, "Hamas, Gazze'de kurulan İdari Komiteyi feshetmeye, uzlaşı hükümetinin görevini oradan sürdürebilmesine imkan sağlamaya ve seçimleri yapmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.