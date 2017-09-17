09:51, 17 Eylül 2017 Pazar

DSÖ'den Libya'ya acil tıbbi yardım





Sebha kentine gönderilen yardımların, yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık sağlık ihtiyacını karşılaması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Libya'nın güneyindeki Sebha kentine, yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık ihtiyacını karşılayacak acil tıbbi yardım gönderdiği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Libya'daki DSÖ ofisi, Sebha'ya 10 grup şeklinde acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kente gönderilen acil yardımların yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık sağlık ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi. Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

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