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Işığı yansıtmayan dev bir gezegen keşfedildi
Işığı yansıtmayan dev bir gezegen keşfedildi

Kanadalı bilimi insanları Güneş sisteminin dışında yer alan Jupiter’in iki katı büyüklüğünde “siyah” bir gezegen keşfettiklerini bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada’da yer alan McGill Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları, Güneş Sistemi’nin dışında Hubble uzay teleskobu aracılığıyla ışığı yansıtmayan yüzeye sahip bir gezegen keşfettiklerini açıkladı.

Araştırmacı Taylor Bell öncülüğündeki gökbilimciler siyah gezegene WASP-12B ismini verdiklerini ifade etti.

Bell ve ekibi, McGill Üniversitesi’nin astrofizik dergisi tarafından yayımlanan bilimsel makalede, WASP-12B’nin, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’den neredeyse iki kat büyük olduğunu ve çevresinde döndüğü yıldıza çok yakın olduğu için siyah gezenin 1 yıllık döngüsü için geçen sürenin 24 saate, yani Dünya’nın 1 günlük hareketine eşit olduğunu belirtti.

Gökbilimciler, siyah gezenin yüzeyinin 2600 dereceye kadar ısındığını tahmin ettiklerini ve atmosferindeki maddeler ile ışığı soğurduğunu varsaydıklarını bildirdi.

Atmosferine gelen ışığın yüzde 94’ünü emdiği öngörülen WASP-12B’nin üzerine gelen radyasyonun yüzde 40’ını absorbe ettiği düşünülüyor.

Bununla birlikte, gezegenin yansıttığı "albedo" adı verilen ışık miktarını ölçen araştırmacılar, WASP-12-B’den yansıyan ışığın son derece düşük olduğu sonucunu ortaya koydu.

 



İlgili Konular kanada WASP-12B
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