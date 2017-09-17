10:25, 17 Eylül 2017 Pazar

İtalya'dan Libya'nın güney sınırlarına lojistik üs projesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'nın, ülkenin güney sınırlarında, sınır güvenliği ve burada yer alacak Birleşmiş Milletler (BM) organizasyonları için lojistik üs kurulması amacıyla İtalya ile herhangi bir anlaşma yapmadığı bildirildi.

Libya-İtalya Ortak Operasyon Birimi Başkanı ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Genel Başkanı Tarık Şenbur, UMH'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Libya'nın güneyinde lojistik üs kurulması için İtalya ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti başkanlığında dün Roma'da, İtalya ile Libya arasında yapılan uygulamaları izleme komitesi toplantısına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele için Sahil Güvenlik Biriminin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine yardımcı olacak ihtiyaçlar ele alındı, ilgili kurumların belirlediği plan gereği Libya'nın güney sınırındaki bölgelerde yasa dışı göçle mücadele merkezlerinin ve belediye meclislerinin desteklenmesi konusu tartışıldı."

Lojistik üs kurulması yönünde herhangi bir anlaşma yapılmadığı kaydedilen açıklamada, UMH Başkanlık Konseyi kararı gereği Sahil Güvenlik Birimi çalışanlarının eğitimine başlanması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

İtalyan haber ajansı ANSA, İtalya'nın, Libya'nın güney sınırlarında, sınır güvenliği ve burada yer alacak Birleşmiş Milletler (BM) organizasyonları için lojistik üs kuracağını duyurmuştu.