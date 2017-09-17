10:57, 17 Eylül 2017 Pazar

İstanbul'da 14 suçtan aranan şüpheli yakalandı





Fatih'te yakalanan, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve 14 aranması bulunan şüphelinin üzerinden, 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart ve 50 kişiye ait kimlik belgesi çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve 14 aranması bulunan şüpheli, 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart ve 50 kişiye ait kimlik belgesiyle yakalandı. Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve hakkında 14 aranması bulunan H.Y'nin Fatih'te olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart, 50 kişiye ait kimlik bilgisi ve 3 cep telefonu ele geçirildi. H.Y'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda M.H.N. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, M.H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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