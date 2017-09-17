11:03, 17 Eylül 2017 Pazar

Londra metrosundaki patlamayla ilgili ikinci gözaltı





Londra metrosunda yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ikinci bir kişi daha gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz polisi, cuma günü Londra metrosunda yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ikinci bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Londra polisinden yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 23.50'de (TSİ 01.50), 21 yaşındaki bir erkeğin Londra'nın batısındaki Hounslow bölgesinde gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelinin terör yasası çerçevesinde gözaltına alındığı ve Londra'nın güneyindeki bir karakolda tutulduğu belirtildi. Dün sabah da ülkenin güneydoğusundaki Dover Limanında 18 yaşındaki bir erkeğin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyurulmuştu. Polis, bu gözaltıyı "önemli" olarak nitelendirmişti. İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

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